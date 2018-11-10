Карлсен и Каруана завершили вторую партию за шахматную корону ничьей

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен провел вторую партию за шахматную корону против американского претендента на титул Фабиано Каруаны. Соперники не смогли выявить победителя и сыграли вничью.

Карлсен проводил партию белыми фигурами, Каруана – черными.

Ранее соперники завершили ничьей и первую очную партию. Таким образом, после двух партий счет между гроссмейстерами равный – 1:1. Всего соперники проведут 12 партий. Если по их итогам победитель не будет определен, то чемпион мира определится на тай-брейке. В следующий раз Карлсен и Каруана встретятся в понедельник, 12 ноября.