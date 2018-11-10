Московский чиновник получил ножевое ранение в Самаре

По информации Главного управления МВД РФ по Самарской области, в Самаре госпитализирован с ножевым ранением бывший руководитель территориального управления Росимущества в регионе Айвар Кинжабаев.

По предварительным данным, в субботу вечером четверо неизвестных ворвались в дом к чиновнику, где нанесли ему телесные повреждения и ранили ножом. Члены семьи Кижанбаева не пострадали. В настоящее время врачи ведут борьбу за жизнь раненого. Ведется поиск преступников, по факту нападения начата доследственная проверка, передает ТАСС.

В соответствии с данными, представленными на сайте территориального управления Росимущества в городе Москве, в настоящее время Айвар Кинжабаев занимает пост исполняющего руководителя территориального управления Росимущества в Москве. В период с 2005 по 2018 год он возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области.