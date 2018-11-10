Теннисист Рублев стал третьим на молодежном Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублев стал третьим на молодежном Итоговом турнире ATP, который проходит в итальянском Милане. В матче за третье место 21-летний россиянин одержал победу над испанцем Хауме Муньяром.

Матч между соперниками выдался упорным. Победа Рублеву, являющегося 68 ракеткой мира, далась по итогам пяти сетов. Итоговый счет 1:4, 4:3 (7:4), 2:4, 4:2, 4:3 (7:3). Общая продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.

Отметим, что в прошлом году Рублев был финалистом молодежного Итогового турнира.