Число жертв природного пожара в Калифорнии растет

До 11 человек выросло число жертв страшного лесного пожара в Калифорнии, который уже стал самым разрушительным в истории штата. Огонь охватил территорию свыше 360 квадратных километров, уничтожены почти 7 тысяч домов, в частности, особняки голливудских звезд — Ким Кардашьян, режиссера Гильермо Дель Торо и певицы Шэр. Полностью выгорел город Парадайз.

Президент США Дональд Трамп возложил вину на власти штата и пообещал урезать им финансирование. По его мнению, чиновники в Калифорнии плохо управляют лесными угодьями, сообщает телеканал "Россия 24".