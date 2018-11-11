Боксер Усик нокаутировал Белью, защитив титул абсолютного чемпиона мира

В английском Манчестере состоялся вечер бокса, центральным событием которого стал бой в первом тяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тони Белью. Поединок завершился победой украинца нокаутом.

Являющийся абсолютным чемпионом мира Усик нокаутировал британского оппонента во время восьмого раунда. Благодаря этому успеху украинец смог успешно защитить титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBC, IBF, WBA Super и The Ring. Кроме того, также им были защищены титулы абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и линейного чемпиона.

Данная защита всех титулов стала первой в карьере Усика. Бой с Белью стал для него 16-м. В каждом из них он одерживал победы, а в 12-ти из них он отправлял своих соперников в нокаут.