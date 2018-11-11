В Германии раскрыт заговор военных

Полиция Германии раскрыла заговор немецких военных, планировавших политические убийства. В группировку заговорщиков входили военнослужащие бундесвера, бойцы спецназа и членов ассоциации элитных солдат.

Как сообщают немецкие СМИ, уверенные в неизбежном развале государства участники заговора готовили так называемый "день икс", в который они бы собрали неугодных им политиков в одном месте с целью их физического устранения. Известно, что среди главных целей был глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Бартч, данных о других пока не поступало.

Для реализации своего плана заговорщики запасались оружием и боеприпасами, свои планы они обсуждали на тайных собраниях, передает РИА Новости.

Расследование по этому делу едва не зашло в тупик, так как один из сотрудников военной контрразведки сообщал участникам группировки о ходе расследования и предстоящих обысках.

В ходе следствия по данному делу признаки заговора были обнаружены в деле военнослужащего бундесвера Франко А, который планировал теракты против представителей немецких властей. Будучи гражданином Германии, солдат предоставил в миграционную службу ложную информацию о том, что он, якобы, беженец из Сирии. Целью этой дезинформации были планы впоследствии взвалить вину за совершенные теракты на мигрантов.