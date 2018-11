Первая шайба Гурьянова в НХЛ не помогла "Далласу" обыграть "Нэшвилл"

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" принимал на своей площадке "Нэшвилл Предаторз". "Шерифы" проиграли поединок в овертайме со счетом 4:5 несмотря на первую шайбу россиянина Дениса Гурьянова.

Российский нападающий стал автором своей первой шайбы в НХЛ при счете 3:3, тем самым выведя "Даллас" вперед. Его шайба была забита на 49-й минуте матча после броска его коллеги Бена Глисона, который был подправлен россиянином.

No better time to get your first NHL goal than when you put your team ahead.



Congrats, Denis Gurianov! #NHLFirsts pic.twitter.com/sbzbklzbQ3