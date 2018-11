Юниорская сборная России завоевала Мировой кубок вызова по хоккею

Юниорская сборная России возрастной категории игроков до 17 лет стала обладателем Мирового кубка вызова-2018. В финале турнира российские хоккеисты обыграли сверстников из сборной Финляндии. Матч проходил в канадском Сент-Джоне и завершился со счетом 2:1.

Российские хоккеисты пропустили первыми, но смогли отыграться благодаря заброшенным шайбам в исполнении Даниила Гущина и Игната Коханина и одержать победу в решающем поединке. Именно автор победной шайбы Коханин был признан игроком матча.

GAME OVER! 🇷🇺 holds on to beat 🇫🇮 2-1 and win #WorldU17 gold! pic.twitter.com/56I1NTIzUt