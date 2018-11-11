Власти США задержали российского журналиста

Сотрудники ФБР задержали в аэропорту Вашингтона российского журналиста, первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. Посольство РФ в США потребовало у госдепартамента США разъяснений по факту задержания российского гражданина.

По данным Общественной палаты РФ, Александр Малькевич стал наблюдателем на промежуточных выборах губернатора американского штата Мэриленд, сообщает "Интерфакс". В рамках общественного

контроля он побывал на трех избирательных участках, а также в штабе кандидата в губернаторы республиканца Ларри Хогана.