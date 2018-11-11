Бучневич и Наместников помогли "Рейнджерс" победить "Коламбус"

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги продолжилась за океаном. "Коламбус Блю Джекетс" на своем льду потерпел поражение от "Нью-Йорк Рейнджерс" после серии послематчевых буллитов. Итоговый счет 4:5.

В составе "рейнджеров" двумя набранными баллами отметился российский нападающий Павел Бучневич. Сначала он стал ассистентом Мики Зибанеджада, а после отличился заброшенной шайбой и сам. Кроме того, еще одну результативную передачу записал на свой счет россиянин Владислав Наместников.

У "Коламбуса" Артемий Панарин стал автором одного гола. Однако в серии послематчевых буллитов он не реализовал свой бросок. В матче не принимал участие российский голкипер Сергей Бобровский.

В еще одном поединке "регулярки" НХЛ "Флорида Пантерз" обыграла другой нью-йоркский клуб — "Айлендерс" (4:2). В составе "пантер" голевым пасом отметился российский форвард Евгений Дадонов.