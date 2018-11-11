Фигуристы Загорски и Гурейро заняли второе место на Гран-при Японии

В японской Хиросиме завершился четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. В соревнованиях танцевальных пар российский тандем Тиффани Загорски и Джоанатан Гурейро занял второе место.

Российские фигуристы лидировали после проката короткой программы в виде ритмического танца, однако по итогам произвольной программы стали вторыми. От судей они получили 183,05 балла. Первым стал американский дуэт Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер (184,63 балла). Третье место заняли еще одни американцы – Рэйчел и Майкл Парсонс, результат которых равен 178,64 балла.

Еще одна российская пара – Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин по итогам произвольной программы занял седьмую строчку, набрав 159,96 балла.

Напомним, что следующий этап Гран-при по фигурному катанию пройдет в Москве. Фигуристы представят свои программы с 15 по 18 ноября.