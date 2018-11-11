Владимир Габулов завершил карьеру футболиста и станет министром

Вратарь сборной России Владимир Габулов принял решение завершить карьеру футболиста. В перспективе 35-летний Габулов займет пост министра спорта Северной Осетии.

Последним клубом в карьере Габулова был бельгийский "Брюгге", которому он помог выиграть чемпионат страны. Контракт Владимира с бельгийцами был расторгнут, а новой команды он не нашел. Участник чемпионата мира 2018 решил завершить выступления. Как сообщает Championat.ru, в ближайшее время Габулов объявит о своем решении. Владимир вернется на родину – в Северную Осетию, где займет пост министра в республиканском правительстве.

Владимир Габулов выступал за московские "Динамо" и ЦСКА, владикавказскую "Аланию", краснодарскую "Кубань", пермский "Амкар", махачкалинский "Анжи" и тульский "Арсенал". В составе ЦСКА он выигрывал Кубок УЕФА и дважды становился чемпионом России. На счету Владимира 10 матчей в воротах сборной России. Габулов – бронзовый призер чемпионата Европы 2008 и участник последнего чемпионата мира.