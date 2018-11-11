Индию сотрясли подземные толчки

На северо-востоке Индии зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3, их эпицентр находился в штате Мизорам.

Колебания почвы ощущались в административной столице штата городе Аиджал. Напуганные землетрясением люди выбегали из домов, опасаясь повторения сейсмического события. К настоящему времени данных о жертвах или разрушениях не поступало, передает ТАСС.