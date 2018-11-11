Рогозин предложил испытать систему аварийного спасения на разработчиках

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин намерен для тестов новой системы аварийного спасения использовать "опыт товарища Сталина". На предложение конструктора системы сократить количество ее испытаний на корабле "Федерация", Рогозин ответил предложением включить разработчиков в состав экипажа.

"Когда товарищу Сталину показали бронемашину, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины, и ее изрешетили из автомата​​​. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая", — заявил Рогозин.

Далее на совещании в ракетно-космической корпорации "Энергия" Рогозину га слайдах показали возможность трансформации робота FEDOR и его посадку в макет транспортного пилотируемого корабля в форме эмбриона, пишет РИА Новости.

На совещании в РКК Энергия поддержана идея создания консорциума разработчиков космической робототехники для оказания поддержки экипажам орбитальных станций и перспективного пилотируемого корабля (ППТК). Также рассмотрен ход создания к 2022 г. ракеты среднего класса Союз-5 и ППТК pic.twitter.com/FsHJSumGRs — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 ноября 2018 г.

"Роскосмос" обдумывает возможность полета двух роботов к Международной космической станции на беспилотном "Союзе МС" в 2019 году.

FEDOR — первый отечественный человекообразный робот-спасатель.