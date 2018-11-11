От журналиста Малькевича потребовали регистрации его проекта в США как иноагента

Российского журналиста Александра Малькевича задерживали в аэропорту Вашингтона с целью проинформировать его о необходимости регистрации возглавляемого им проекта USA Really в качестве иностранного агента. Он уже покинул территорию США и находится в Париже, передает "Интерфакс".

Как рассказал сам Малькевич, ордер, который ему показали, предписывал задержать его, провести с ним беседу, изъять и проверить все его электронные носители. Задержание было произведено вечером 9 ноября в аэропорту Вашингтона. Российский журналист, первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, вылетал оттуда во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой мировой войны.

По словам Малькевича, агенты ФБР в течение нескольких часов задавали ему вопросы о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США 2016 года. Затем журналисту вручили уведомление о необходимости регистрации в качестве иностранного агента издания USA Really, главным редактором которого он является.

Обвинений ему не предъявлено, уточнил журналист. По данным Общественной палаты России, Александр Малькевич был одним из наблюдателей на прошедших на днях выборах губернатора американского штата Мэриленд.