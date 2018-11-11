Трамп наградит Элвиса Пресли Президентской медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп наградит Элвиса Пресли одной из высших наград Америки для гражданских лиц — Президентской медалью Свободы. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Всего в списке награждаемых семь человек, среди которых врач Мириам Андельсон, сенатор Оррин Хетч, бейсболист Джордж Херман "Бейб" Рут младший и другие выдающиеся деятели. На сайте сообщается, что награда будет вручена певцу как представителю американской культуры. Отмечена и служба певца в армии, причем Пресли ушел по призыву на два года в разгар славы и популярности. Обладатель трех премий GRAMMY, "Элвис Пресли остается американской иконой спустя четыре десятилетия после смерти".

Президентская медаль Свободы (Presidential Medal of Freedom) — одна из двух высших наград США для гражданских лиц. Вручается по решению президента США людям, внесшим существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира. Медаль учреждена Гарри Трумэном в 1945 году для награждения за заслуги во время Второй мировой войны. В 1963 году президент Джон Кеннеди расширил сферу награждаемых. С момента учреждения медалью Свободы были награждены около 500 человек. В основном медаль вручается гражданам США, но были случаи вручения медали иностранным гражданам, таким как Иоанн Павел II, Нельсон Мандела, Гельмут Коль, Ангела Меркель.

Награждение состоится в пятницу, 16 ноября, за неделю до национального праздника Дня благодарения. Медаль будет вручена родственникам певца.

Элвис Аарон Пресли (1935—1977) — "король рок-н-ролла", прославленный музыкант и реформатор, основатель стиля рокабилли. Первым стал сочетать музыку белого населения сельских районов США кантри и афроамериканский блюз. Один из самых коммерчески успешных исполнителей XX века, в числе первых включен в Зал славы рок-н-ролла. Входит в список самых высокоплачиваемых умерших знаменитостей и занимает в рейтинге вторую строчку, уступив лишь Майклу Джексону.

Смерть кумира в 42 года от сердечной недостаточности на фоне приема седативных препаратов стала такой неожиданностью для поклонников, что многие до сих пор не верят в смерть кумира. Несмотря на то, что в этом году Пресли должно было исполниться уже 83 года, в прессе регулярно появляются сообщения о том, что певца видели в разных частях света.