Сотовая связь в ДНР работает с перебоями из-за диверсии

Сотовая связь в Донецкой народной республике работает с перебоями. Министерство связи ДНР сообщило о проблемах у украинского Vodafone и донецкого "Феникса". Отмечается отключение сервисов у абонентов в Торезе и Снежном, пишет РИА Новости.

Как заявили специалисты, к проблемам привела диверсия на оптоволоконной магистрали в северо-восточной части ДНР между Донецком и Луганском. Ремонтная бригада выехала на место повреждения линии.

В воскресенье жители ДНР и ЛНР выберут глав республик и депутатов парламентов.