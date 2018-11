Клубнику снова можно есть: в Австралии арестовали предполагаемую виновницу "игольного кризиса"

В австралийском штате Квинсленд арестована 50-летняя женщина, предположительно начинявшая швейными иглами свежую клубнику, продаваемую в магазинах. Ее задержание, по сообщению полиции, стало результатом "сложного и крупного" расследования, которое велось по всей стране.

В сентябре этого года в разных районах Австралии было зафиксировано более 100 случаев обнаружения швейных игл в ягодах свежей клубники, напоминает ABC News. В некоторых случаях потребители находили иглу, уже раскусив ягоду или даже проглотив ее. Один из таких случаев произошел даже в Новой Зеландии. А крупнейшая в Австралии сеть супермаркетов Woolworths сняла все швейные иглы с продажи.

Полиция и министерство здравоохранения Квинсленда призвали покупателей вернуть в магазины или выбросить корзинки с клубникой двух торговых марок — Berry Licious и Berry Obsession, купленных на территории штата либо в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория. Однако дело не ограничивалось этими двумя марками — по мнению властей, у преступника или преступников, начинявших клубнику иглами, могли появиться подражатели.

Из-за возникшей паники производители клубники в разгар "игольного кризиса" были вынуждены выбрасывать свою продукцию целыми грузовиками. Потребителей призывали разрезать или как-либо еще измельчать клубнику перед тем, как съесть ее. А в соцсетях прошла целая кампания в поддержку фермеров под названием #SmashaStrawb: пользователи публиковали рецепты и фотографии блюд из клубники, прошедшей такую процедуру.

So, despite my Twitter handle, I do actually pay for any strawberries in my possession. And I bake things like this yoghurt, honey, cinnamon, and rosewater strawberry upside-down cake... #smashastrawb pic.twitter.com/Zq4tFI0Wxn