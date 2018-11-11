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Дело саудовского журналиста 16 минут назад
На торжественном ужине в Париже Трамп и Эрдоган обсуждали убийство Хашогги
Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп побеседовали на совместном ужине в Париже, обсудив ход расследования убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле. Фотографии с ужина для иностранных гостей, организованного президентом Франции Эммануэлем Макроном в музее Орсэ, опубликованы на официальном сайте Эрдогана.
Фотографии с ужина, на котором Трамп и Эрдоган сидели рядом, приводит также британская The Daily Mail. Пресс-секретарь американского президента Сара Сандерс подтвердила этому изданию, что главы США и Турции "обсуждали трагическую ситуацию вокруг Хашогги". По словам источника в канцелярии Эрдогана, какой-либо другой встречи у президентов в Париже не состоится, передает ТАСС.
Ужин в музее Орсэ был частью торжественных мероприятий, проходящих в Париже по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны. Среди присутствующих на торжествах мировых лидеров и почетных гостей — президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, принц Монако Альбер II и глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Подданный Саудовской Аравии Джамаль Хашогги работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Журналист пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу задержаны 18 человек.
Накануне президент Турции Эрдоган заявил, что власти его страны передали аудиозапись момента убийства Хашогги США, Франции, Германии, Англии и Саудовской Аравии. По словам Эрдогана, власти Саудовской Аравии знают имена убийц: они были среди группы из 15 или 18 человек, прибывших в Турцию накануне случившегося.
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