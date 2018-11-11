Атмосферное давление Москве может побить 25-летний рекорд

Столичный регион находится под влиянием арктического антициклона, столбики барометров поползли вверх — в середине воскресенья атмосферное давление достигнет 771 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Эти показатели превышают климатическую норму примерно на 20 единиц. Предыдущий рекорд атмосферного давления для 11 ноября был установлен 25 лет назад, в 1993 году, тогда барометры остановились на значении — 773 миллиметров ртутного столба.

В течение следующей недели экстремально высокие значения атмосферного давления сохранятся в столичном регионе. По прогнозам, показатели атмосферного давления в понедельник могут превысить рекордные значения 25-летней давности на пять-семь единиц. Экстремально высокое давление может повлиять на ухудшение самочувствия не только у метеозависимых людей. Особенно осторожными должны быть люди с заболеваниями сердца и сосудов. Им рекомендовано не пропускать прием назначенных врачом препаратов.

Помимо высокого давления москвичей и жителей Подмосковья ожидает и пронизывающий ветер. По этому показателю в регионе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, предупреждает Гидрометцентра.