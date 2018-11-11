Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что хотел бы снова выступать за "Ювентус". Француз играл за туринский клуб с 2012 по 2016 годы.

После матча Лиги чемпионов "Ювентус" – "Манчестер Юнайтед", в которой гости победили 2:1, Поль подошел к болельщикам итальянского клуба. Француз заявил, что хотел бы снова играть за "Ювентус". Кроме того, Погба не вернулся со своей командой в Манчестер, а задержался на сутки в Италии.

Погба неоднократно говорил о желании уйти из "Манчестер Юнайтед" из-за непростых отношений с главным тренером Жозе Моуринью. Появлялась информация о возможном переходе чемпиона мира в "Реал", "Барселону" и "Пари Сен-Жермен".