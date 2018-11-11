В Хакасии жалуются на организованный подвоз избирателей к участкам

В Центризбирком продолжают поступать жалобы на организованный подвоз избирателей к участкам для голосования в Хакасии, где 11 ноября проходит второй тур выборов главы республики.

По словам заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева, жалобы поступали и в "день тишины" — в субботу, 10 ноября. В нарушение запрета на агитацию, явные агитматериалы появились в ряде СМИ. Сейчас обращения и жалобы рассматривает республиканская комиссия и территориальные избиркомы.

Второй тур выборов главы Хакасии проходит 11 ноября. Первый тур прошел 9 сентября, тогда ни одному из кандидатов не удалось преодолеть 50-процентный барьер. Глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов — 44,81%. Второй тур был назначен на 23 сентября, но 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру "по состоянию здоровья" и ушел в отставку. Сняли свои кандидатуры и другие участники первого тура: Андрей Филягин ("Справедливая Россия") и Александр Мяхар (Партия роста). Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев.

Во втором туре участвует единственный кандидат — Валентин Коновалов. Для победы ему необходимо получить поддержку более 50% граждан, принявших участие в голосовании.

К середине дня явка на выборах главы Хакасии составила 31,27%. Об этом на брифинге сообщила секретарь избиркома региона Ольга Куюкова. "По состоянию на 15.00 местного времени (11.00 по Москве) на участки пришлb 119 тысяч избирателей, что составляет 31,27%", — сказала Куюкова. По ее словам, в первом туре на этот момент явка составляла 26,3%, что на 5% ниже сегодняшних значений.