Болельщики "Лестера" провели марш в память о владельце клуба

Более пятидесяти тысяч болельщиков "Лестер Сити" прошли по улицам города в память о бывшем владельце клуба Вишае Шриваддханапрабхе. Таиландский бизнесмен погиб в авиакатастрофе две недели назад.

Более пятидесяти тысяч болельщиков вышли на улице Лестера в память о погибшем две недели назад владельце клуба Вишае Шриваддханапрабхе. Акция называлась "5000/1", именно такой был коэффициент на победу "Лестера" накануне сезона 2015/16. Проведению акции не помешал сильный дождь.

Вишай Шриваддханапрабха купил "Лестер" в 2010 году, когда клуб играл в Чемпионшипе и испытывал серьезные финансовые трудности. При новом владельце "лисицы" вернулись в премьер-лигу, а в сезоне 2015/16 в первый и единственный раз стали чемпионами Англии.