Появилось видео с места страшного ДТП на МКАД, где погибли два человека

В воскресенье, 11 ноября, на 100-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По предварительной информации, озвученной ТАСС, со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве, около шести часов утра грузовик Scania врезался в легковой автомобиль, взятый в аренду по системе каршеринга, и грузовик MAN.

Протараненные транспортные средства стояли на МКАД после мелкой аварии.

В результате столкновения погибли два человека – водитель и пассажир MAN.