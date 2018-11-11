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11 ноября 201812:54

Появилось видео с места страшного ДТП на МКАД, где погибли два человека

ВКонтакте/Ипполит Перепёлкин

В воскресенье, 11 ноября, на 100-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

 

По предварительной информации, озвученной ТАСС, со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве, около шести часов утра грузовик Scania врезался в легковой автомобиль, взятый в аренду по системе каршеринга, и грузовик MAN.

Протараненные транспортные средства стояли на МКАД после мелкой аварии.

В результате столкновения погибли два человека – водитель и пассажир MAN.

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