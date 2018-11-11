В Сирии гибнет больше мирных жителей, чем боевиков ИГИЛ

В результате авиаударов США по Сирии погибло больше мирных жителей, чем ранее озвучивали в Вашингтоне, передает канал "Россия 24". Об этом сообщает Национальное общественное радио США.

Журналисты издания изучили записи из блокнотов спасателей, которые работают в Ракке. Исходя из них, цифры погибших намного больше.

Местные жители также рассказывают, что до сих пор каждый день находят под завалами тела погибших. В заметке написали, что во время действий коалиции во главе с США в Сирии было убито больше гражданских лиц, нежели боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ).

С января спасательная группа обнаружила более 2 600 тел. И это погибшие от воздушных ударов коалиции лишь с июня по октябрь 2017-го года.