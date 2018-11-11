Артем Ребров будет защищать ворота "Спартака" в матче с "Уфой"

Московский "Спартак" сыграет в 14 туре российской премьер-лиги в гостях с "Уфой". За час до начала матча стало известно, что место в воротах москвичей займет Артем Ребров, а не Александр Максименко игравший в предыдущих 13 встречах.

34-летний Артем Ребров в нынешнем сезоне играл только в двух матчах на Кубок России, в которых не пропустил ни одного мяча. В чемпионате России и еврокубках ворота защищал 20-летний Александр Максименко. Но в Уфе исполняющий обязанности главного тренера красно-белых Рауль Рианчо доверил ворота ветерану.

Кроме Реброва в стартовом составе сыграют защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, выведенные предыдущим тренером Массимо Каррерой из основы. Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом – Артем Ребров, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Лоренсо Мельгарехо, Фернандо, Денис Глушаков, Артем Тимофеев, Ивелин Попов, Софьян Ханни, Луиз Адриано. В запасе Александр Максименко, Николай Рассказов, Сальваторе Боккетти, Владислав Пантелеев, Даниил Полубояринов, Александр Ломовицкий, Александр Ташаев, Зе Луиш.