"Союз-5" составит конкуренцию ракетам Falcon-9 Илона Маска

Стоимость пуска новой российской ракеты "Союз-5" будет составлять 60 миллионов долларов США. Такие расчеты приведены в видео, размещенном в Twitter главой госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.

При шести пусках в год эксплуатация космического ракетного комплекса (КРК) "Байтерек" на космодроме "Байконур" позволит предприятиям России и Казахстана ежегодно осваивать 360 миллионов долларов. В ролике подчеркивается, что ракета "Союз-5" сможет составить конкуренцию ракетам Falcon-9 Илона Маска и французской Ariane-5. Роскосмос рассчитывает провести в течение жизненного цикла КРК "Байтерек", который составляет 40 лет, 240 пусков ракеты "Союз-5". Общий бюджет — 14,4 миллиардов долларов.

Потенциал рынка для перспективных космических аппаратов малого и среднего классов до пяти тонн может составить до 58% с суммарным объемом до 1,2 миллиардов долларов, — утверждается в сообщении. Только "Союз-5" сможет занять до 18% рынка.

Космический ракетный комплекс "Байтерек" ("Тополь") — совместный российско-казахстанский проект, реализуется с 2004 года. Планируется, что в рамках проекта будут осуществляться пуски ракет среднего класса: "Союз-5" в России и "Сункар" (Сокол) в Казахстане. Для реализации проекта "Байтерек" создано совместное предприятие, равные доли в котором получили правительственные структуры Казахстана и российский Космический центр им. Хруничева.