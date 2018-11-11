В Тольятти мать и сын погибли после падения с большой высоты

В Тольятти 30-летняя жительница города и ее 13-летний сын погибли после падения с высоты 9 этажа. Как рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного управления СКР по Самарской области, трагедия произошла в субботу вечером на Бульваре космонавтов. Погибшие выпали из окна их квартиры.

По предварительным данным, подросток болел детским церебральным параличом. Ведется доследственная проверка.