Нарушитель перевернул свое авто, пытаясь скрыться от полиции в Ростовской области. Видео

Автомобильный регистратор запечатлел финальную часть погони, разворачивавшейся, по данным СМИ, в городе Азове в минувшую субботу, 10 ноября.

Сообщается, что сотрудники полиции обратили внимание на легковой автомобиль, двигавшийся с большой скоростью.

Правоохранители начали преследование нарушителя. На улице Васильева водитель, уходивший от погони, не справился с управлением, вылетел на тротуар и перевернулся.

По предварительной информации, в результате инцидента серьезно никто не пострадал.