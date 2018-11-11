Кирилл Пригода выиграл заплыв 200 метров брассом

В столице Японии Токио завершился этап Кубка мира по плаванию. В заключительный день соревнований Кирилл Пригода победил на дистанции 200 метров брассом.

Кирилл победил на дистанции 200 метров брассом с результатом 2 минуты 1,30 секунды. Второе место занял один россиянин Антон Чупков (2.01,57). На третьем месте японец Ясухиро Косеки (2.02,84).

Юлия Ефимова оказалась второй на дистанции 50 метров брассом с результатом 29,56 секунды. Победу одержала Алия Аткинсон из Ямайки (28,95). Бронзовую награду завоевала австралийка Эмили Сибом (29,99). Виталина Симонова (30,98) стала шестой.