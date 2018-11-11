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11 ноября 201814:31

На концерте в Луцке фронтмен рок-группы провалился под сцену

EPA

Неприятный инцидент случился на концерте рок-группы "Фиолет" в Луцке. Ее фронтмен Сергей Мартынюк зажигал на сцене, но внезапно доски проломились, и Мартынюк ушел под сцену по плечи.

К счастью, для мужчины все закончилось благополучно. Музыканта достали, и через считанные секунды он продолжил петь.

Украинская рок-группа "Фиолет" была организована в 2009 году в Луцке. За все время своего существования записали 4 студийных альбома, передает РИА Новости.

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