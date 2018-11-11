Допрос российского журналиста свидетельствует о давлении на любое независимое мнение о США — МИД

Задержание в вашингтонском аэропорту российского журналиста Александра Малькевича вызывает самую серьезную озабоченность, говорится в сообщении в МИД РФ, размещенном на сайте министерства в воскресенье. Также в российском внешнеполитическом ведомстве считают, что многочасовой допрос представителя СМИ сотрудниками ФБР является свидетельством давления не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США.

Ранее сообщалось, что журналист, телеведущий, специалист в области связей с общественностью и политических избирательных технологий Александр Малькевич был задержан 9 ноября в аэропорту Вашингтона перед вылетом в Париж. Задержание производили 19 сотрудников ФБР. На допросе сотрудники ФБР спрашивали Малькевича, проходил ли он спецподготовку в ГРУ и признается ли во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. В конце допроса журналисту вручили уведомление о регистрации его информагентства USA Really в качестве иноагента и отпустили. После этого Малькевич улетел в Париж на торжества, посвященные окончанию Первой мировой войны.

Посольство РФ уже обратилось в Госдепартамент США с запросом объяснить причины произошедшего. "При том что вмешательство во внутренние дела других государств – фирменный стиль именно Вашингтона", — констатировали в МИД РФ.