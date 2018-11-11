Угроза взрыва: Киевский вокзал столицы проверяют кинологи с собаками

Здание Киевского вокзала проверяют кинологи с собаками. Перед этим правоохранительными органами было получено анонимное сообщение об угрозе взрыва, передает ТАСС.

По словам источника в органах охраны правопорядка, эвакуация людей из здания не проводилась. Вокзал работает в обычном режиме.