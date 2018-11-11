Прибыв к Триумфальной арке, Трамп не пожал руку Порошенко

Американский президент Дональд Трамп, прибыв на торжества по случаю 100-летия со дня окончания Первой Мировой войны у Триумфальной арки в Париже, не стал здороваться с президентом Украины Петром Порошенко. Трамп, прибывший на церемонию в сопровождении супруги Мелании, обменялся рукопожатиями со стоящими в первом ряду президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Порошенко, стоявшему во втором ряду, рукопожатия от президента США не досталось.

Владимир Путин прибыл к Триумфальной арке последним из мировых лидеров. Президент России пожал руки Дональду и Мелании Трамп, Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель. После прошедших у Триумфальной арки мероприятий российский лидер возложил в Париже цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны. После этого президент РФ прибыл в Елисейский дворец, где от имени президента Франции пройдет рабочий ланч лидеров государств и правительств. Также Путин и другие лидеры посетят пленарное заседание Парижского форума мира. Трамп в этом заседании участвовать не планирует, передает РИА Новости.

При этом на рабочем ланче в Елисейском дворце Владимир Путин и Дональд Трамп будут иметь возможность пообщаться: согласно плану рассадки, президентов России и США разместят рядом за одним столом. Другим соседом Путина за столом будет глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а место по другую руку Трампа займет хозяин мероприятия — Эммануэль Макрон, передает "Интерфакс".