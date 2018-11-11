Угрозы взрыва на московских вокзалах оказались ложными

Специалисты проверили Белорусский вокзал в Москве и не нашли ничего подозрительного. Угроза взрыва не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что из здания вокзала эвакуируют людей, оно работает только на выход.

Не подтвердилась и информация об угрозе взрыва на Киевском вокзале. Вокзал работает в штатном режиме, передает ТАСС.