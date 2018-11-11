Московские пожарные спасли четырех человек из огня

В Москве на Изумрудной улице горел 17-этажный жилой дом. Пожарным, прибывшим через две минуты после вызова, удалось ликвидировать открытое пламя.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МЧС, из огня спасены 4 человека. Эвакуированы 34 жильца, включая трех детей. Сведений о пострадавших при ЧП нет.

По предварительным данным пожар охватил балконы 12 и 13 этажей на площади в 40 квадратных метров.