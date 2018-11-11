За взрывы на украинских арсеналах наказаны 20 генералов

Наказание за взрывы на складах боеприпасов на Украине понесли 75 человек. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью украинскому "5 каналу". В их числе более 20 генералов.

По словам министра, после расследования и последующих за ним увольнений образовался дефицит кадров — никто не желает брать на себя ответственность за арсеналы, осознавая недостаток средств. "Сейчас никто не хочет занимать эти должности. Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно ", — констатировал Полторак.

Кадровую чистку Полторак провел после взрывов на складах с боеприпасами вблизи города Ичня в октябре. Пришлось эвакуировать более 12 тысяч человек, 63 человека обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения.

За последние годы на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах. В октябре 2015 года загорелись склады в подконтрольном Киеву городе Сватово Луганской области, где находилось около 3,5 тысячи боеприпасов. Погибли четыре человека.

В марте 2017 года в Балаклее Харьковской области в результате пожара было уничтожено около 70% боеприпасов. В Минобороны причиной происшествия тогда назвали диверсию, однако представители оппозиции высказали мнение, что пожар мог быть организован, чтобы скрыть хищение вооружений. 3 мая 2018 года этот склад вновь загорелся, пожар возник на площадке, где шло разминирование снарядов, которые не взорвались на пожаре 2017 года. В сентябре того же года произошел пожар на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области, где хранилось около 83 тысячи тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Уничтожено до трети боеприпасов.