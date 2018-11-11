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11 ноября 201815:55

"Уфа" нанесла поражение "Спартаку"

Воскресную программу четырнадцатого тура российской премьер-лиги открыл матч в Уфе. "Уфа" принимала "Спартак". Уфимцы, проводившие первый матч под руководством Дмитрия Кириченко, одержали победу с результатом 2:0.

Первый тайм прошел в равной борьбе, однако спартаковцы создали больше опасных моментов. Софьян Ханни попал в перекладину. Александр Беленов выручил уфимцев после штрафного в исполнении Фернандо, не попал в ворота Ивелин Попов. У хозяев поля опасно бил по воротам Дмитрий Живоглядов, но с его ударом справился Артем Ребров, заменивший в ворота "Спартака" Александра Максименко.

После перерыва уфимцы прибавили в скорости, и у ворот Реброва все чаще стали возникать моменты. Один из них на 74 минуте реализовал Дмитрий Сысуев. Джемал Табидзе сделал пас с левого фланга в штрафную, никто из спартаковцев не добрался до мяча, а Сысуев с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Попытки спартаковцев отыграться ни к чему не привели. У ворот Беленова не было создано ничего что-либо серьезного. Зато "Уфа" закрепила победу. В добавленное время Ловро Бизяк завершил контратаку хозяев поля точным ударом в дальний от Реброва угол.

"Спартак" проиграл пятый раз в чемпионате и, оставшись с 19 очками, опустился на 9 место. "Уфа" набрала 14 очков и переместилась с 15-й позиции на 14-й.

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