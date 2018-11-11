В Индонезии поезд наехал на зрителей, собравшихся посмотреть представление. Видео

Очевидцы сняли на видео трагедию, произошедшую вечером в минувшую пятницу, 9 ноября, в городе Сурабая, расположенном на острове Ява в Индонезии.

Многочисленные зрители собрались, чтобы посмотреть представление на историческую тематику. Некоторые люди решили, что расположенный неподалеку железнодорожный мост можно использовать в качестве импровизированной трибуны, откуда будет хорошо видно происходящее.

Через некоторое время по мосту поехал поезд – часть собравшихся на путях смогла избежать "встречи" с составом, однако людей было слишком много и некоторые из них просто упали вниз, а еще несколько человек оказались на рельсах.

Как сообщают местные СМИ, незадолго до ЧП организаторы и сотрудники правоохранительных органов предупреждали зрителей о том, что находиться на мосту небезопасно, но последние проигнорировали дельный совет.

В результате произошедшего погибли три человека, более двух десятков зрителей получили травмы различной степени тяжести.

Полиция изучает обстоятельства инцидента.