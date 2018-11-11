Малькевич: агенты ФБР отказались фотографироваться на память

Американские спецслужбы работали корректно, настаивали, что это не арест и никто визу закрывать не будет. Однако изъяли все фото, видео, и даже аудиобиблиотеку с любимой музыкой скопировали, заявил российский журналист Александр Малькевич в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 24".

Кроме того, он рассказал, что его задерживали 19 человек. Действовали они профессионально: несколько агентов охраняли периметр, двое допрашивали журналиста, а остальные занимались его компьютером и телефоном. Причем в ордере было четко прописано, уточняет Малькевич, что спецслужбы имеют право применить любые методы для изъятия информации.

Вместе с тем, россиянин говорит, что и дальше будет приезжать в Штаты. У него есть документ Министерства юстиции США, где оно призывает всех российских журналистов зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Малькевич хочет разобраться, почему Минюст занял такую позицию.