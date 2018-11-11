Выборы в Хакасии завершены. Все участки закрылись

Голосование во втором туре выборов главы Республики Хакасия завершено. Все 388 участков закрыты, начался подсчет голосов, сообщает агентство ТАСС.

На данный момент известно, что в избирком поступили 12 жалоб на незаконную агитацию в сети интернет и на опрос, который проводило общественное движение "Народный глава".

Напомним, за пост главы Хакасии борется всего один кандидат – это член КПРФ Валентин Коновалов. По данным на 18:00 по местному времени, явка составила свыше 40%.