Путин: и Россия, и США настроены восстановить диалог по РСМД

Президент России Владимир Путин, находящийся с кратким рабочим визитом в Париже, пока не успел пообщаться с главой США Дональдом Трампом, но, возможно, сможет сделать это в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце. Об этом российский президент рассказал в интервью телеканалу RT France.

Во французской столице Путин участвует в торжествах по случаю 100-летия со дня окончания Первой Мировой войны. Прибыв на церемонию у Триумфальной арки в Париже последним из мировых лидеров, президент России пожал руки Дональду и Мелании Трамп, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

По словам Путина, церемония у Триумфальной арки была построена таким образом, что общаться на ней невозможно: лидеры "наблюдали за происходящими событиями". Российский президент предположил, что ему все же удастся пообщаться с Трампом в ходе рабочего завтрака.

В любом случае, добавил Путин, по просьбе Парижа никаких встреч во время мероприятий в столице Франции Россия не организует, чтобы не нарушать график работы принимающей стороны. Встреча между ним и Трампом, по словам президента РФ, может состояться на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине 30 ноября — 1 декабря, или даже позднее.

В интервью RT France Владимир Путин также сообщил, что Россия рассчитывает восстановить полномасштабные переговоры с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, в Москве к диалогу готовы.

"Это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог. Но еще важнее даже не на таком высоком, высшем уровне диалог вести, но и на уровне экспертов. Надеюсь, что этот полномасштабный переговорный процесс будет восстановлен", — заявил российский лидер.

Он также отметил, что Россия старается не проводить крупномасштабных военных учений вблизи границ со странами НАТО. Последние крупные учения российские военные проводили на востоке "за тысячи километров от границ стран НАТО", напомнил Путин.

Он также прокомментировал идею создания альтернативных общеевропейских вооруженных сил, высказанную ранее президентом Франции Макроном. По словам Путина, идея не новая — президент Макрон лишь "реанимировал" ее.

"Мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи, — сообщил российский лидер. — В принципе Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз, и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности".

В целом это положительный процесс с точки зрения укрепления многополярности мира, добавил Путин, и в этом смысле позиции России и Франции перекликаются.