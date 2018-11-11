Водная блокада Крыма: Украина превращается в пустыню

После того как безумные на Украине перекрыли подачу днепровской воды в Крым, нашлись и у нас горячие головы, призывающие развернуть от Украины реки, берущие начало в России. Вообще подобные игры с природой всегда рискованны. В Херсонской области, например, что граничит с Крымом, возникла нехватка грунтовых вод по той причине, что новые пробуренные скважины на полуострове многое забрали на себя. Так что кого больше наказали авторы водной блокады, еще неизвестно. А попытки поворота рек мы уже проходили.

Еще четыре года назад казалось немыслимым пройти по дну Северо-Крымского канала. Его глубина — 7 метров, ширина — 150. Украина закрыла шлюзы в 2014-м после референдума, когда Крым снова воссоединился с Россией. Но от столь необдуманного решения проиграл и сам Киев. Украина вернула себе пустыни.

Закордонные земли напоминают лунный пейзаж. Незалежная засыхает. Днепровскую воду, что текла по каналу, перекрыли не только Крыму. Украинские фермеры и сами остались без воды. Комбайны молотят вхолостую.

"У нас около 6000 гектаров земли остались без орошения. На нужна вода", — отметил Андрей Сычук, глава сельской Рады.

Но воды не будет. Так решили киевские политики. Весь юг Украины столкнулся с большими проблемами. Орошать земли могут только те, у кого есть деньги. У сельчан их точно нет.

"Начиная с 2015 года, на Украине начинается тенденция маловодия. Тогда у нас высохли скважины, пересохли малые реки. До сих пор в колодцах вода не поднялась до среднего уровня", — рассказала Татьяна Адменко, начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра".

В Херсоне — народный бунт. Губернатор Андрей Гордеев на встречу с жителями приезжает без галстука, но в "цифре" — военно-полевой форме, будто намекает: любое восстание будет подавлено. Только людям не страшно. Чиновников освистывают.

К этому моменту они уже несколько дней дышат сернистым ангидридом. Жжение в глазах, на коже выступает сыпь. Все вокруг в непонятной слизи. Деревья, цветы в палисадниках и даже посуда на глазах покрываются ржавчиной.

Такие же симптомы и у жителей Армянска — маленького городка на севере Крыма. Подозрения сразу падают на крымский завод "Титан". Источником вредных выбросов мог стать кислотонакопитель — пруд с водой, куда предприятие сливает отходы химпроизводства. Он просто пересох.

Это теперь воду качают из скважин, разбавляя кислые стоки. Раньше ядовитые испарения "гасили" водой из Днепра, идущей по Северо-Крымскому каналу.

Завод в Армянске основали в 1969-м, шесть лет спустя после того, как проложили канал. Это была всесоюзная стройка на все времена. На открытие канала приезжал сам Хрущев. 17 октября 1963-го саперы взорвали бетонную перемычку, генсек перерезал символическую алую ленту. В Крым устремилась живая вода.

На станции, где раньше ревели моторы, уже четыре года непривычно тихо. Стрелки датчиков замерли на нуле. Воды нет. На задвижках повисла паутина. В работе — затянувшаяся пауза.

Насосная станция качала воду из канала и подавала на поля, в сельхозугодия. В любое время открывали вентиль гидранта и орошали поля. Только в одном хозяйстве выращивали тридцать тысяч тонн овощей в год. Теперь с открытого грунта переходят в теплицы. С поливных машин — на капельные системы: воду экономят.

Несмотря на тяжелый год, с полей убирают уже второй в этом сезоне урожай. Картофель, морковь, после первых заморозков возьмутся за капусту. От производства риса пришлось отказаться, хотя были вторыми в СССР по выращиванию этой культуры. Украинские соседи "приговорили" рисовую отрасль.

Когда Украина перекрыла Днепр, в Крыму потекли молочные реки. Пусть с овощами не все хорошо, зато с животноводством гораздо лучше. Козье молоко украинские заводы не принимали, только коровье. И то по очень низким ценам. Сейчас ситуация изменилась.

Здесь достраивают новую ферму. Поголовье приближается к тысяче. Вместо овощей стали выращивать кукурузу и рапс — эти культуры растут и без полива. Вопреки ожиданиям украинских властей в Крыму нашли альтернативу.

"Мы в год платили за днепровскую воду 12 миллионов гривен. Одно наше хозяйство. Разве бы они помешали Украине? Нет. Если взять с финансовой стороны. А если берем по-человечески, то они говорят, что мы — украинцы и они нас не забыли. Почему воду не дают, чтобы мы не пили? Им только территория нужна, а народ не нужен? Получается, что России нужен народ, а Украине не нужен", — сказал Валерий Хаситошвили, директор сельскохозяйственного производственного кооператива.

Чтобы решить проблему, на полуострове началось строительство насосной станции Неженского водозабора. Воду качают из скважин и подают в канал, по которому она бежит до самого побережья сто пятьдесят километров.

"Это просто террористы, которые отключили свет в Крыму, не дают воду. Это неправильно", — уверен Евгений Пархоменко, начальник насосной станции №3 Красноперекопского филиала Крымского управления водного хозяйства и мелиорации.

В России некоторые политики предлагают ответить на водную блокаду Крыма и вовсе отвернуть Днепр от Украины. Эта славянская река берет начало на Смоленщине. У истока разбит монастырь, освященный в честь святого князя Владимира, который крестил Русь в водах Днепра, тысячу лет объединяющего русских, украинцев и белорусов.

"Днепр может быть перенаправлен в Десну, которая, в свою очередь, вольется в Оку. И таким образом поток воды пойдет в обход Украины", — отметил Алексей Островский, губернатор Смоленской области.

Российские ученые предлагают несколько вариантов. Один из них — перекрыть исток Днепра и направить эту воду в верховья Москвы-реки, которая начинает свое течение из тех же смоленских болот. Это вроде и не месть, а разумный подход: российской столице нужно больше воды.

"Таким образом, у нас предлог: не хватает воды в Москве, которую мы забираем из Москвы-реки. И мы из нашей реки — она течет по России — отберем часть паводковых вод в бассейн Москвы-реки для города. Вот это разумно. Это не месть, это не акт хулиганский какой-то, а это действительно решение умных людей. Это обосновано", — считает Евгений Пашкин, профессор Московского геологоразведочного университета.

Если дамба на истоке Днепра все же будет построена, могут возникнуть серьезные проблемы: на реке образуются пороги, она еще больше обмелеет, украинское судоходство остановится.

В окрестностях Киева Днепр уже по колено. Из-за варварской вырубки лесов, незаконной разработки песчаных карьеров очень скоро он может превратиться в сточную канаву. Такая конфискация может обернуться против Белоруссии.

Лишить Днепр воды можно через его крупный приток реку Десну, которая протекает рядом с Окой. Достаточно проложить канал длиной всего в 150 километров и перебрасывать воду через Оку в Волгу.

Если говорить о повороте этой русской реки, то делать этой нужно на Брянщине. Проект не кажется таким уж безумным, если вспомнить опыт Советского Союза, как строили платины и каналы.

Канал имени Москвы ученые называют самым удачным проектом советской эпохи. Он соединил реку Москву с Волгой. Сегодня это — основной источник водоснабжения мегаполиса. 70% воды столица забирает из этого канала. Но были и другие проекты.

Ядерный взрыв в Прикамье грянул в 1971-м. Так начиналось строительство канала Печора — Кама — проекта по переброске северных рек в мелеющее Каспийское море. В те годы "великие умы" страны Советов вынашивали идею, как обмануть природу. Планировали провести 250 ядерных взрывов.

"Они не подумали, что у атомного взрыва тепловая энергия, которая растопит вечную мерзлоту, которая там на большой глубине есть. И вот в конечном итоге на этой всей огромной территории нет никакой щели, никакого канала, а есть огромное болото", — рассказал Евгений Пашкин.

Проект вскоре закрыли. Но от идеи поворота рек не отказались. И спустя несколько лет всерьез обсуждали строительство канала из Западной Сибири в обезвоженную Среднюю Азию. Больше ста научных институтов работали над этим проектом, 32 союзных министерства, прикладные научные исследования заняли 50 томов. Но перестройка поменяла планы.

"С одной стороны, очень хотелось отказаться по причине очевидного совершенно отсутствия необходимых средств, а с другой, — хотелось этого не показывать. И, конечно, было выгодно сказать, что, услышав голос ученых, ЦК КПСС принял решение прекратить работу над этими двумя проектами", — сказал Виктор Данилов-Данильян, научный руководитель Института Водных проблем РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН.

Многие ученые называли эти проекты авантюрой. Предрекали негативные последствия. Между тем водный вопрос в мире назрел давно. Так, страдающий от жажды Китай реализует крупнейший инженерный проект по переброске стоков реки Янцзы на север республики. Это тысячекилометровые каналы и десятки миллиардов долларов. Поворачивает реки и Канада.

"Население мира, хоть и падающими темпами, но продолжает расти, а воды уже почти не осталось. По прогнозам, количество экономически доступной воды в мире должно быть исчерпано где-то примерно к 2035 году", — подчеркнул Виктор Данилов-Данильян.

Со временем проект "битвы за Днепр" вполне может стать реальным. И вовсе не для того, чтобы ответить Украине. Перекрыв Северо-Крымский канал, Незалежная сама себя наказала. Повторили ошибки советских ученых, не просчитав негативные последствия: реки мелеют, угнетает засуха. Природная цепочка нарушена. И это грозит реальной экологической катастрофой.