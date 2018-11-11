Российские хоккеисты проиграли чехам на Кубке Карьяла

Сборная России провела свой третий матч на Кубке Карьяла – первом этапе Евротура. Наши хоккеисты проиграли сборной Чехии 2:5. Но это поражение не помешало россиянам стать победителями турнира.

Встреча началась очень удачно для нашей команды. На третьей минуте Кирилл Капризов реализовал численное преимущество. Но развить успех не получилось, а на 12 минуте Михал Ржепик сравнял счет. Однако на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу сборной России. Наша команда снова использовала большинство. На этот раз шайбу забросил Алексей Всилевский.

Но потом в игре российской сборной что-то сломалось. Во втором периоде Доминик Кубалик сначала восстановил равновесие, а потом вывел чехов вперед. В третьем периоде сборная России предприняла попытку отыграться. В конце основного периода тренер Илья Воробьев снял вратаря. Но Радован Павлик после паса Доминика Кубалика, а затем и сам Кубалик поразили пустые ворота.

Сборная России проиграла 2:5 Но при этом наши хоккеисты выиграли первый этап Евротура – проходивший в Финляндии Кубок Карьяла.