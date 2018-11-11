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Станица Кущевская 18 минут назад
Банкет за решеткой: где теперь Цеповяз и что он поменял в колонии?
Скандал. В Сеть попало тюремное фото Вячеслава Цеповяза, члена банды Цапков из печально-известной станицы Кущевская на Кубани. На фото осужденный на 19 лет бандит и кровожадный убийца Цеповяз, глядя прямо в камеру, спокойно уплетает крабов с красной икрой. Деликатесы явно не входят в меню колонии строгого режима. Позже выяснилось, что снимок сделан в еще 2015 году. Однако у Следственного комитета к руководству колонии №3 Амурской области все еще остается много вопросов.
Режим — режимом. Обед — по расписанию. Обитатели мужской колонии №3 в Амурской области стройными рядами идут в столовую. Здесь отбывают наказание более тысячи человек. Все так называемые первоходки — осужденные впервые. Обед — в порядке живой очереди под строгим контролем сотрудников колонии.
За тюремную кулинарию в ответе сами заключенные. В сутки здесь выпекают более полтонны хлеба. Так называемый горячий цех. Здесь круглые сутки кипит работа. Еду выдают по нормам. Картофельный суп — 500 граммов, каша — 180 граммов и чай. Икры нет.
Фото совсем не строгой трапезы из этой самой колонии недавно взорвали Интернет. На снимках авторитетный заключенный Сергей Цеповяз, осужденный за убийство, ест красную икру, крабов в компании сокамерников и прямо в колонии жарит шашлык. Заключенные колонии №3 в Амурской области признаются, что были сильно удивлены, увидев эту новость по телевизору.
Вячеслав Цеповяз — некогда правая рука лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка. В 2013 году участников банды признали виновными в организации массового убийства семьи краснодарского фермера Сервера Аметова. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию строгого режима №3 в Амурской области.
Отряд для осужденных, отбывающих наказание на обычных условиях содержания. Это значит, что каждый может гулять, выходить на улицу в свободное время. На окнах нет решеток. До недавнего времени здесь находился и Вячеслав Цеповяз. Его место. Аккуратно заправленная кровать пуста, сам осужденный — в штрафном изоляторе.
По словам "соседей", 45-летний Вячеслав Цеповяз в последнее время много читал и совсем не работал — жаловался на боль в руке. Осужденные говорят, сам Цеповяз, едва появилась новость о его ужине с крабами, сказал, что ничего такого не было. В то же время есть информация, что заключенный якобы сразу после этапирования в Амурскую область заявил о своем авторитете и сразу же купил себе право на роскошную жизнь.
Дела у Цеповяза шли хорошо. Будучи небедным человеком, он переписал имущество и миллиардный бизнес на родных, как только оказался за решеткой. Подарил своей дочери дорогостоящий спорткар и личный фитнес-клуб. После просил поддерживать его рублем.
Теперь уже бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя не смогла пояснить, кто мог выложить снимки в Интернет, но их подлинность подтвердила. "Эти фотографии присылались мне и детям в период наших отношений, когда все нормально было, когда я его поддерживала в тюрьме", — рассказала Стришняя. По словам Натальи, в год она переводила ему по три миллиона рублей. Но запросы Цеповяза росли. Он просил все больше и больше. Деньги ему якобы были нужны для условно-досрочного освобождения. В 2017-м отношения между супругами разладились. Цеповяз потребовал переписать предприятие Стришней на третьих лиц.
Особый объект исправительной колонии №3, так называемый ШИЗО. Здесь теперь находится Вячеслав Цеповяз. Его поместили сюда за нарушение распорядка дня. Наказание совпало с появившимися фото его роскошной трапезы. От комментариев сам он отказывается. Посторонним сюда вход воспрещен.
В самой исправительной колонии не отрицают: факты, свидетельствующие о нарушении правил внутреннего распорядка, действительно были, но еще в 2015 году, после чего несколько сотрудников были наказаны, а в учреждении полностью сменилось руководство.
По словам руководства учреждения, в последнее время в колонии прошла реконструкция, потому установить, где именно была трапеза, сложно. Непонятно и то, кто поставлял Цеповязу элитный провиант.
"Согласно правилам внутреннего распорядка, икра и крабовое мясо не запрещены для передачи, мы не имеем права отказать", — пояснил Руслан Логинов, заместитель начальника отдела безопасности исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области.
Но использование шампуров, которые и вовсе могли быть использованы как оружие против сотрудников, вообще не вписывается в правила распорядка колонии. Следователи возбудили дело. Ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
"Следователь работает в колонии, собирает материалы, изучает действия должностных лиц, которые ответственны за соблюдение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. Мы намерены дать жесткую оценку", — заявил Алексей Лубинский, старший помощник руководителя СУ СК России по Амурской области.
По мнению прокуратуры, за Цеповязом был ослаблен надзор. Администрация незаконно перевела его на облегченные и комфортные условия. Осужденный вел sms-переписку с родственниками с нескольких номеров, пользовался стационарной связью и имел свободный доступ к служебным помещениям, в которых, видимо, и устраивал пиры.
Известно, что бывшую жену Вячеслава Цеповяза вызвали в прокуратуру для дачи показаний. Как сообщают СМИ, Наталья Стришняя готова предоставить сотрудникам надзорного ведомства всю информацию о спонсировании сидельца, а также данные банковских карт, на которые переводились миллионы на неуставное содержание Цеповяза. Потому не исключено, что фото из прошлого могут стать поводом для новых задержаний и арестов.
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