Новак: к 2019 году спрос на нефть превысит предложение

К июню 2019 года мировой рынок нефти стабилизируется, но возможно, что спрос превысит предложение, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Об этом он заявил перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В ОПЕК+ в 2016 году договорились о том, чтобы сократить добычу "черного золота" на 1,8 миллиона баррелей в сутки, из которых 300 тысяч – российская часть.

В июне 2018 года — уйти от перевыполнения условий соглашения, передает РИА Новости.