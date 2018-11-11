За единственного кандидата на пост главы Хакасии проголосовали более 57% избирателей

По данным обработки 0,26% протоколов на избирательных участках республики, за единственного кандидата на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) проголосовали 57,5% голосовавших, против — 41,83%, сообщает Центризбирком.

Во втором туре выборов главы Хакасии приняли участие 43,3% избирателей. Первый тур прошел 9 сентября, тогда ни одному из кандидатов не удалось преодолеть 50-процентный барьер. Глава региона Виктор Зимин набрал 32,42% голосов, кандидат от КПРФ Валентин Коновалов — 44,81%. Второй тур был назначен на 23 сентября, но 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру "по состоянию здоровья" и ушел в отставку. Сняли свои кандидатуры и другие участники первого тура: Андрей Филягин ("Справедливая Россия") и Александр Мяхар (Партия роста). Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развозжаев.

"Пока ситуация достаточно спокойная", — оценил ситуацию на избирательных участках Хакасии замглавы Центризбиркома России Николай Булаев. Проверяются сообщения о подвозе избирателей и о нарушении запрета на агитацию.