Песков: Штаты могут обострить отношения с РФ перед встречей Путина и Трампа

Соединенные Штаты могут расширить негативный "багаж" перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине, заявил Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Речь идет о новом пакете санкций, который ранее анонсировали США, и он может доставить немало проблем, уточнил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, встреча Путина и Трапа должна состояться на саммите "Большой двадцатки", которая пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.