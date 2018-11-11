"До встречи": Путину и Трампу не дали пообщаться

Организаторы рабочего завтрака лидеров в Елисейском дворце, проходящего в рамках мероприятий в Париже по случаю 100-летия со дня окончания Первой Мировой войны, в последний момент изменили схему рассадки. В результате президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут сидеть друг напротив друга, рассказал "Интерфаксу" источник в российской делегации.

Ранее планировалось, что Путин и Трамп на рабочем завтраке получат возможность пообщаться: президентов России и США должны были разместить рядом за одним столом. Другим соседом Путина за столом должен был стать глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, а место по другую руку Трампа должно было достаться хозяину мероприятия — Эммануэлю Макрону.

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Трамп лишь поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже — возможности пообщаться у них не было. По словам Пескова, после рабочего завтрака Путин отправился на пленарное заседание Парижского форума мира, а Трамп покинул Елисейский дворец. На прощание они сказали друг другу "До встречи", добавил пресс-секретарь.



Некоторые детали протокольных тонкостей мероприятий в Париже рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, французская сторона попросила не проводить отдельной встречи президентов России и США на полях памятных мероприятий в Париже, и эта просьба была "достаточно настойчивой".

При этом, по словам Ушакова, договоренность о встрече уже была достигнута, и стороны уже начали согласовывать временные параметры этих переговоров. Однако потом представители России "учли опасения и соображения французских коллег" и, обсудив ситуацию с представителями США, "решили провести более содержательную беседу в Буэнос-Айресе".

Ранее сам Владимир Путин рассказал, что по просьбе Парижа никаких встреч во время мероприятий в столице Франции Россия не организует, чтобы не нарушать график работы принимающей стороны. Встреча между ним и Трампом, по словам президента РФ, может состояться на полях саммита "большой двадцатки" в Аргентине 30 ноября — 1 декабря, или даже позднее.