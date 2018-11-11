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Раскол в православном мире 3 минуты назад
Порошенко заварил в Незалежной новую кровавую кашу
6 ноября в Киеве прошли памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Красной Армией столицы Украины от немецко-фашистских захватчиков. Самым громким стал штурм квартиры Елены Бережной.
Бережная не террорист и не представляет никакой общественной опасности. Ранее не судима. Оружия не имеет. За квартиру платит. Интеллигентный человек — возглавляет Институт правовой политики и социальной защиты. Вся вина Елены Бережной в том, что она — организатор митинга у памятника генералу Ватутину — освободителю Киева — по случаю юбилея изгнания из города гитлеровских войск.
За это Бережной предъявлено обвинение в попытке свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины) и госизмене (ст. 111). В рамках этого дела и ровно в юбилейный день Служба безопасности Украины нагрянула с обыском. Когда Елена Бережная попросила дождаться прибытия адвоката, группа СБУ доблестно пошла на штурм квартиры одинокой женщины.
Тихий митинг все же состоялся. Ветераны возложили генералу Ватутину цветы. Видно, что пришедшим было не очень комфортно. В любую минуту могла свершиться провокация со стороны безбашенных националистов. Ведь атмосферу в стране по-прежнему задает режим, который пришел к власти обманным недемократическим путем в ходе кровавого госпереворота.
Знали бы люди, собравшиеся пять лет назад на так называемый Евромайдан, что их просто используют, а закончится все так, как сейчас, то не было бы Евромайдана. Знали бы, что страна распадется, промышленность рухнет, разразится гражданская война на Востоке, коррупция расцветет еще пышнее, а долгов новая власть нахапает столько, что и не рассчитаться...
Знали бы, что финансирует протест олигарх Порошенко, который потом сам взгромоздится в кресло президента, станет зарабатывать на войне, скрывая деньги от налогов в офшорах, что Украина возненавидит этого самого Порошенко, опустел бы Евромайдан.
И этот презренный в собственной стране да и за рубежом, прости Господи, президент с рейтингом лишь 10% за какие-то месяцы до окончания срока заваривает еще одну кашу, что расхлебывать поколениям. Я имею в виду церковный раскол на Украине. Десятки миллионов своих граждан он объявляет представителями иностранной державы — России — а потом предлагает им покинуть Украину.
Но ведь он изгоняет духовных пастырей абсолютного большинства населения Украины. Как он себе это представляет? Каноническая Украинская Православная Церковь независима от Москвы ни по финансам, ни в кадровом отношении. Это устоявшийся религиозный и общественный институт, признанный во всем мире.
А тут, в общем-то, мелкая личность, имеющая к православию отдаленное отношение, еще недавно использовавший православие просто как ругательство. Истерично, визгливо и трусливо. Честно говоря, мне по-человечески жаль Порошенко.
Мы познакомились в Киеве еще до "оранжевой революции", то есть более 15 лет назад. Он был депутатом от "Нашей Украины" Виктора Ющенко и, как все украинские политики, параллельно имел бизнес. Я организовал в Киеве дискуссионный клуб "Сковорода" — по имени русского и украинского философа XVIII века Григория Сковороды. А в качестве шутливого реквизита завел тогда огромную паэльеру, с которой и потчевал своих гостей перед собраниями. Угощался и Порошенко. Тогда у него не было какой-то определенной жизненной линии, базы что ли. После Ющенко он успел поработать и министром у Януковича, потом метнулся обратно. Он беспринципно вступал в ситуативные союзы ради близости к власти, ведь власть на Украине — всегда источник личной наживы.
В феврале 2014-го ради власти Порошенко пошел на преступление. На нем — кровь. Показной истерикой Порошенко прикрывал ложь. Теперь в стране разруха и безысходность. Что у Порошенко внутри, не знает никто. Искренность — игра. Евроулыбка — фальшак. Несмотря на диабет, пьет. Сейчас ему нужна своя Церковь, которая закроет на все это глаза.
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